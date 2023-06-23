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Веснина назвала сроки восстановления Хачанова от стрессового перелома

Ранее из-за травмы россиянин снялся с предстоящего Уимблдона. 
23 июня 2023 13:30
автор: Глеб Шевяков

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина рассказала, сколько времени потребуется Карену Хачанову, чтобы восстановиться после стрессового перелома.

Отметим, что в пятницу, 23 июня 27-летний спортсмен снялся с Уимблдона из-за полученной травмы.

«Стрессовый перелом — очень неприятная травма. Потребуется длительное время на восстановление. Безумно жаль Карена, но травмы — это часть спорта. Ему понадобится длительное время на лечение — больше месяца. Надеюсь, что к US Open Карен уже будет готов. Но пропускать весь травяной сезон очень обидно. Желаю ему скорейшего выздоровления», – приводит слова Весниной «Матч ТВ».

Напомним, что турнир серии Большого шлема состоится в Лондоне и пройдет с 3 по 16 июля. Победителями Уимблдона прошлого года стали серб Новак Джокович и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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