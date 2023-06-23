Хачанов объяснил, почему снялся с Уимблдона 

Российский теннисист Карен Хачанов высказался насчет своего снятия с предстоящего Уимблдона.

«Из-за досадной травмы, полученной на Открытом чемпионате Франции я не смогу принять участие в Уимблдоне второй год подряд. Как бы ни было тяжело, теперь я сосредоточусь на своем восстановлении. Я по-прежнему предан своему делу и буду использовать эту неудачу как мотивацию, чтобы вернуться», – написано в опубликованном заявлении 27-летнего спортсмена в соцсетях.

Добавим, что турнир серии Большого шлема в Великобритании состоится в период с 3 по 16 июля. Хачанов выступал на Уимблдоне два года назад (2021) и пробился до четвертьфинала соревнований.