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Хачанов объяснил, почему снялся с Уимблдона 

Старт турнира серии «Большого шлема» запланирован на начало июля. 
23 июня 2023 14:12
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Карен Хачанов высказался насчет своего снятия с предстоящего Уимблдона.

«Из-за досадной травмы, полученной на Открытом чемпионате Франции я не смогу принять участие в Уимблдоне второй год подряд. Как бы ни было тяжело, теперь я сосредоточусь на своем восстановлении. Я по-прежнему предан своему делу и буду использовать эту неудачу как мотивацию, чтобы вернуться», – написано в опубликованном заявлении 27-летнего спортсмена в соцсетях.

Добавим, что турнир серии Большого шлема в Великобритании состоится в период с 3 по 16 июля. Хачанов выступал на Уимблдоне два года назад (2021) и пробился до четвертьфинала соревнований.

источник: «Советский спорт»
Хачанов объяснил, почему снялся с Уимблдона 
Старт турнира серии «Большого шлема» запланирован на начало июля. 
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