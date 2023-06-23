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Зверев вышел в полуфинал турнира в Галле

Немецкий теннисист за два часа обыграл чилийца Николаса Харри.
23 июня 2023 17:36
автор: Александр Евграфов

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал турнира ATP500 в немецком Галле.

В 1/4 финала, который продолжался 1 час 57 минут, Зверев обыграл чилийца Николаса Харри со счетом 7:5, 6:3.

22-я ракетка мира Зверев сделал 12 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два из шести брейк-пойнтов. Харри, который является 28-й ракеткой мира, шесть раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и не смог реализовать ни одного из четырех брейк-пойнтов.

В полуфинале Зверев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.

источник: «Советский спорт»
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