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Четвертьфинальный матч в Берлине с участием Аванесян перенесен из-за дождя

Все полуфиналистки турнира категории WTA-500 определятся в субботу
23 июня 2023 18:10
автор: Александр Евграфов

Матч 1/4 финала травяного турнира категории WTA-500 в Берлине с участием российской теннисистки Элины Аванесян перенесен на субботу из-за дождя, сообщают организаторы турнира.

За выход в полуфинал Аванесян, выступающая в основной сетке в качестве лаки лузера, сыграет с хорваткой Донной Векич. Во втором перенесенном четвертьфинале сыграют гречанка Мария Саккари и чешка Маркета Вондорушева. Победители этих матчей сыграют в субботу днем в полуфинале.

Дождь пока не позволил начаться и двум другим четвертьфинальным матчам, запланированным ранее. В это время на корт должны выйти россиянки Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, а также француженка Каролин Гарсия и чешка Петра Квитова.

источник: «Советский спорт»
Четвертьфинальный матч в Берлине с участием Аванесян перенесен из-за дождя
Все полуфиналистки турнира категории WTA-500 определятся в субботу
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