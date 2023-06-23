Российский четвертьфинал на турнире в Берлине перенесен на субботу

Все четыре матча игрового дня на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине перенесены на субботу, сообщили организаторы.

Среди них российский четвертьфинал, в котором должны были сыграть Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. Во втором четвертьфинале должны были встретиться француженка Каролин Гарсия и чешка Петра Квитова. Победители этих матчей сыграют в субботу днем в полуфинале.

Ранее были перенесены на субботу еще два четвертьфинальных матча. В одном из них россиянка Элина Аванесян должна сыграть с хорваткой Донной Векич. В другом сыграют гречанка Мария Саккари и чешка Маркета Вондорушева. Победители этих матчей составят вторую полуфинальную пару.