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Российский четвертьфинал на турнире в Берлине перенесен на субботу

Игровой день в столице Германии полностью отменен .
23 июня 2023 18:33
автор: Александр Евграфов

Все четыре матча игрового дня на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине перенесены на субботу, сообщили организаторы.

Среди них российский четвертьфинал, в котором должны были сыграть Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. Во втором четвертьфинале должны были встретиться француженка Каролин Гарсия и чешка Петра Квитова. Победители этих матчей сыграют в субботу днем в полуфинале.

Ранее были перенесены на субботу еще два четвертьфинальных матча. В одном из них россиянка Элина Аванесян должна сыграть с хорваткой Донной Векич. В другом сыграют гречанка Мария Саккари и чешка Маркета Вондорушева. Победители этих матчей составят вторую полуфинальную пару.

источник: «Советский спорт»
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