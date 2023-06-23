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Медведев проиграл Баутиста-Агуту в четвертьфинале турнира в Галле

Спортсмены провели на корте 1 час и 54 минуты.
23 июня 2023 19:01
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Испании Роберто Баутиста-Агута в матче 1/4 финала травяного турнира категории ATP-500, который проходит в Галле (Германия).

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу испанца.

35-летний победитель ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи.

На счету Даниила – 12 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Добавим, что за выход в финал турнира Баутиста-Агут может побороться с еще одним россиянином Андреем Рублевым, если тот окажется сильнее нидерландца Таллона Грикспора.

источник: «Советский спорт»
Медведев проиграл Баутиста-Агуту в четвертьфинале турнира в Галле
Спортсмены провели на корте 1 час и 54 минуты.
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