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Рублев вышел в полуфинал турнира в Галле, обыграв Грикспура

За выход в финал россиянин поборется с обидчиком Даниила Медведева.
23 июня 2023 21:02
автор: Александр Шульгин

Российский теннисист Андрей Рублев победил представителя Нидерландов Таллона Грикспура в четвертьфинальном матче турнира в Галле (Германия).

Встреча продолжалась один час 41 минуту и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу россиянина, который 13 раз подал навылет, совершил всего одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти.

На счету его соперника 16 эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейка из шести.

В полуфинале Рублев сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который накануне победил Даниила Медведева.

источник: «Советский спорт»
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