Веснина объяснила причины поражения Медведева от Баутиста-Агута в четвертьфинале турнира в Галле

Олимпийская чемпионка в парном разряде и серебряный призер в миксте Елена Веснина прокомментировала поражение Даниила Медведева от испанца Роберто Баутиста-Агута в четвертьфинале турнира в немецком Галле.

«Даниил играл с достаточно неудобным для себя соперником и пока не поймал свою игру. Видно, что пока ему не очень комфортно на травяных кортах. Это абсолютно нормально, когда в прошлом году вообще не было практики. Сейчас нужно заново «ходить» на этом покрытии», - приводит слова Весниной «Чемпионат».

Отметим, что встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу испанца.

35-летний победитель ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Даниила – 12 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Добавим, что за выход в финал турнира Баутиста-Агут поборется с еще одним россиянином - Андреем Рублевым.