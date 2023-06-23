Вице-президент ФТР Селиваненко объяснил поражение Медведева от Баутиста-Агута

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко назвал причину поражения Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в немецком Галле.

Напомним, что третья ракетка мира уступил уступил испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счетом 5:7, 6:7 (3:7).

«Что касается Медведева, то Баутиста-Агут попросту был сильнее, быстрее и острее. Все-таки это многоопытный теннисист, у которого за плечами немало больших матчей. Так бывает. В любом случае, у каждого нашего спортсмена свой турнирный путь», - приводят «РИА Новости» слова Селиваненко.

Добавим, что за выход в финал турнира Баутиста-Агут сыграет с другим россиянином Андреем Рублевым.