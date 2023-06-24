Варвара Грачева начнет выступления под флагом Франции с 25 июня

Россиянка Варвара Грачева заявлена на травяной турнир категории WTA-250 в немецком Бад-Хомбурге под французским флагом. Об этом сообщает Tennis Plus.

Грачева еще не получила французский паспорт, однако уже на ближайших турнирах будет представлять Францию по договоренность с WTA.

Напомним, что в марте 22-летняя уроженка Москвы объявила о своем желании выступать под французским флагом.

Варвара проживает во Франции уже более шести лет.

Турнир в Бад-Хомбурге стартует 25 июня.