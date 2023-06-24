Стала известно, почему Вероника Кудерметова снялась с турнира в Берлине

Пресс-служба WTA сообщила о том, что российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с турнира категории WTA-500 в Берлине из-за повреждения.

По информации источника, 13-я ракетка мира получила травму левого бедра и приняла решение завершить свои выступления на соревнованиях.

Напомним, что сегодня, 24 июня, Кудерметова должна была сыграть со своей соотечественницей Екатериной Александровой в рамках четвертьфинального матча.

Таким образом, Александрова вышла в полуфинал, где встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) – Петра Квитова (Чехия)