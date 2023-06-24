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Стала известно, почему Вероника Кудерметова снялась с турнира в Берлине

В субботу, 24 июня, россиянка должна была сыграть со своей соотечественницей Екатериной Александровой.
24 июня 2023 13:07
автор: Сергей Иванов

Пресс-служба WTA сообщила о том, что российская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с турнира категории WTA-500 в Берлине из-за повреждения.

По информации источника, 13-я ракетка мира получила травму левого бедра и приняла решение завершить свои выступления на соревнованиях.

Напомним, что сегодня, 24 июня, Кудерметова должна была сыграть со своей соотечественницей Екатериной Александровой в рамках четвертьфинального матча.

Таким образом, Александрова вышла в полуфинал, где встретится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция) – Петра Квитова (Чехия)

источник: WTA
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