Элина Аванесян уступила Донне Векич в четвертьфинале турнира в Берлине

В Берлине (Германия) завершился матч 1/4 финала турнира категории WTA 500, в котором встречались россиянка Элина Аванесян и представительница Хорватии Донна Векич.

Встреча завершилась победой Векич в двух сетах - 6:2, 7:6 (7:0). Матч продолжался 1 час 33 минуты.

Векич за время встречи трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Аванесян совершила один эйс, дважды допустила двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинале турнира Векич сыграет с победительницей противостояния гречанки Марии Саккари и чешской спортсменки Маркеты Вондроушовой.