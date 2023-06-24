Крейчикова стала первой финалисткой турнира в Бирмингеме

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала первой финалисткой травяного турнира категории WTA-250 в Бирмингеме с призовым фондом около 260 тысяч долларов.

Полуфинальный матч против китаянки Чжу Линь завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу чешской теннисистки. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

Крейчикова, являющаяся 12-й ракеткой мира, четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. Линь ни сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов.

В решающем матче турнира Крейчикова сыграет с победительницей матча между россиянкой Анастасией Потаповой и представительницей Латвии Еленой Остапенко.