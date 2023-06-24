Екатерина Александрова сыграет с Петрой Квитовой в полуфинале турнира в Берлине

Стала известна соперница российской теннисистки Екатерины Александровой по полуфинальному матчу турнира категории WTA-500 в Берлине.

Отметим, что 22-я ракетка мира сыграет с Петрой Квитовой. В субботу, 24 июня, представительница Чехии одержала победу над Каролин Гарсией из Франции со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

Ранее Александрова вышла в полуфинал после того, как ее соотечественница Вероника Кудерметова снялась с турнира из-за травмы левого бедра.