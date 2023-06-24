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Екатерина Александрова сыграет с Петрой Квитовой в полуфинале турнира в Берлине

Матч между представительницами России и Чехии запланирован на сегодня, 24 июня, в 18:00 мск.
Екатерина Александрова сыграет с Петрой Квитовой в полуфинале турнира в Берлине
24 июня 2023 15:32
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Стала известна соперница российской теннисистки Екатерины Александровой по полуфинальному матчу турнира категории WTA-500 в Берлине.

Отметим, что 22-я ракетка мира сыграет с Петрой Квитовой. В субботу, 24 июня, представительница Чехии одержала победу над Каролин Гарсией из Франции со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

Ранее Александрова вышла в полуфинал после того, как ее соотечественница Вероника Кудерметова снялась с турнира из-за травмы левого бедра.

источник: «Советский спорт»
Екатерина Александрова сыграет с Петрой Квитовой в полуфинале турнира в Берлине
Екатерина Александрова сыграет с Петрой Квитовой в полуфинале турнира в Берлине
Матч между представительницами России и Чехии запланирован на сегодня, 24 июня, в 18:00 мск.
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