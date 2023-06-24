Рахимова не смогла выйти в финал квалификации турнира в Истбурне, проиграв Беррейдж

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла пробиться в финальную стадию квалификации турнира категории WTA-500, который проходит в Истбурне (Великобритания).

Отметим, что в полуфинальном квалификационном матче 65-я ракетка мира потерпела поражение от представительницы Великобритании Джоди Беррейдж со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:7 (4:7).

Победительница пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из десяти.

На счету российской оппонентки – шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

Добавим, что в финале квалификации Беррейдж встретится с победительницей пары Ясмин Паолини (Италия) – Рана Стойбер (Великобритания).