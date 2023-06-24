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Бублик победил Зверева и стал первым финалистом турнира в Галле

Его соперником в финале может стать россиянин Андрей Рублев.
24 июня 2023 16:58
автор: Александр Евграфов

Казахстанский теннисист Александр Бублик стал первым финалистом травяного турнира категории ATP-500 в немецком Галле с призовым фондом около 2,2 миллиона евро.

В полуфинальном матче Бублик победил немецкого теннисиста Александра Зверева со счетом 6:3, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут.

В решающем матче Бублик встретится с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым и испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который ранее победил другого россиянина Даниила Медведева.

источник: «Советский спорт»
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