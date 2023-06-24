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Российская теннисистка Потапова не смогла пробиться в финал турнира в Бирмингеме

Полуфинальная встреча продолжалась более двух часов.
Российская теннисистка Потапова не смогла пробиться в финал турнира в Бирмингеме
24 июня 2023 17:24
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Теннисистка из России Анастасия Потапова уступила представительнице Латвии Елене Остапенко в полуфинальном матче турнира WTA-250 в Бирмингеме с призовым фондом около 260 тысяч долларов.

Отметим, что игра, которая продолжалась 2 часа 7 минут, завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:4 в пользу 17-й ракетки мира.

В прошедшей встрече теннисистки сделали по три эйса. При этом Потапова допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. У Остапенко 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В финале турнира Остапенко сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии.

источник: «Советский спорт»
Российская теннисистка Потапова не смогла пробиться в финал турнира в Бирмингеме
Российская теннисистка Потапова не смогла пробиться в финал турнира в Бирмингеме
Полуфинальная встреча продолжалась более двух часов.
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