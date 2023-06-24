ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Австралиец Де Минаур победил Руне и стал финалистом турнира в Лондоне

В финале его соперником может стать бывшая первая ракетка мира Алькарас.
24 июня 2023 18:12
автор: Александр Евграфов

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур победил датчанина Хольгера Руне и вышел в финал травяного турнира ATP 500 с призовым фондом более 2 млн евро.

Полуфинальный матч продлился 1 час 41 минут и завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Теннисисты сделали по три эйса и допустили по две двойные ошибки. Австралиец реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов, Руне не реализовал ни одного из трех.

В финале турнира Де Минаур встретится с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Себастьяном Кордой.

источник: «Советский спорт»
Австралиец Де Минаур победил Руне и стал финалистом турнира в Лондоне
В финале его соперником может стать бывшая первая ракетка мира Алькарас.
24.06.2023 18:12
Теннис
автор: Александр Евграфов
Российская теннисистка Потапова не смогла пробиться в финал турнира в Бирмингеме
Российская теннисистка Потапова не смогла пробиться в финал турнира в Бирмингеме
Полуфинальная встреча продолжалась более двух часов.
24.06.2023 17:24
Теннис
автор: Александр Евграфов
Бублик победил Зверева и стал первым финалистом турнира в Галле
Его соперником в финале может стать россиянин Андрей Рублев.
24.06.2023 16:58
Теннис
автор: Александр Евграфов
Рахимова не смогла выйти в финал квалификации турнира в Истбурне, проиграв Беррейдж
Теннисный матч продлился 2 часа и 50 минут.
24.06.2023 16:39
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Екатерина Александрова сыграет с Петрой Квитовой в полуфинале турнира в Берлине
Екатерина Александрова сыграет с Петрой Квитовой в полуфинале турнира в Берлине
Матч между представительницами России и Чехии запланирован на сегодня, 24 июня, в 18:00 мск.
24.06.2023 15:32
Теннис
автор: Сергей Иванов
Крейчикова стала первой финалисткой турнира в Бирмингеме
Соперницей чешки может стать россиянка Анастасия Потапова.
24.06.2023 15:10
Теннис
автор: Александр Евграфов
Элина Аванесян уступила Донне Векич в четвертьфинале турнира в Берлине
Элина Аванесян уступила Донне Векич в четвертьфинале турнира в Берлине
Матч продолжался 1 час 33 минуты.
24.06.2023 13:15
Теннис
автор: Александр Кожевников
Стала известно, почему Вероника Кудерметова снялась с турнира в Берлине
В субботу, 24 июня, россиянка должна была сыграть со своей соотечественницей Екатериной Александровой.
24.06.2023 13:07
Теннис
автор: Сергей Иванов
Кудерметова снялась с матча 1/4 финала турнира в Берлине против Александровой
Причины данного решения пока не сообщаются.
24.06.2023 12:16
Теннис
автор: Сергей Иванов
Российская теннисистка Варвара Грачева начнет выступления под флагом Франции с 25 июня
Российская теннисистка Варвара Грачева начнет выступления под флагом Франции с 25 июня
Спортсменка захотела сменить спортивное гражданство.
24.06.2023 08:19
Теннис
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.