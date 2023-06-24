Австралиец Де Минаур победил Руне и стал финалистом турнира в Лондоне

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур победил датчанина Хольгера Руне и вышел в финал травяного турнира ATP 500 с призовым фондом более 2 млн евро.

Полуфинальный матч продлился 1 час 41 минут и завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Теннисисты сделали по три эйса и допустили по две двойные ошибки. Австралиец реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов, Руне не реализовал ни одного из трех.

В финале турнира Де Минаур встретится с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Себастьяном Кордой.