Андрей Рублев победил Баутиста-Агута и вышел в финал турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом в полуфинальном матче турнира в Галле (Германия).

Отметим, что седьмая ракетка мира обыграл своего соперника со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

В прошедшей игре россиянин оформил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. У его соперника три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В финале турнира Рублев сыграет с Александром Бубликом из Казахстана.