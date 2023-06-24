Хорватка Векич стала первой финалисткой турнира в Берлине

Хорватская теннисистка Донна Векич победила восьмую ракетку мира гречанку Марию Саккари и вышла в финал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине.

Полуфинальный матч, который продолжался 2 часа 16 минут, завершился со счётом 6:4, 7:6 (10:8).

Векич по ходу встречи реализовала 4 брейк-пойнта из 11 и допустила шесть двойных ошибок. На счету Саккари — 3 реализованных брейк-пойнта из 11, а также две двойные ошибки. Обе спортсменки в матче по пять раз подали навылет.

Ранее в субботу Векич обыграла в перенесенном четвертьфинальном матче россиянку Элину Аванесян.

В финале Векич встретится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и чешкой Петрой Квитовой.