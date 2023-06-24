ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алькарас вышел в финал турнира в Лондоне, одержав победу над Кордой

Вторая ракетка мира одолел своего соперника в двух сетах.
Алькарас вышел в финал турнира в Лондоне, одержав победу над Кордой
24 июня 2023 19:16
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Теннисист из Испании Карлос Алькарас стал финалистом турнира категории ATP-500, который проходит в Лондоне.

Отметим, что сегодня, 24 июня, третья ракетка мира обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

В прошедшей игре испанец оформил два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. У его соперника девять подач навылет, шесть двойных и один реализованных брейков из пяти.

Добавим, что в финале турнира Алькарас сыграет с представителем Австралии Алексом де Минауром.

источник: «Советский спорт»
Алькарас вышел в финал турнира в Лондоне, одержав победу над Кордой
Алькарас вышел в финал турнира в Лондоне, одержав победу над Кордой
Вторая ракетка мира одолел своего соперника в двух сетах.
24.06.2023 19:16
Теннис
автор: Сергей Иванов
Хорватка Векич стала первой финалисткой турнира в Берлине
Ранее в субботу теннисистка обыграла россиянку Элину Аванесян.
24.06.2023 18:59
Теннис
автор: Александр Евграфов
Андрей Рублев победил Баутиста-Агута и вышел в финал турнира в Галле
Андрей Рублев победил Баутиста-Агута и вышел в финал турнира в Галле
В решающей встрече соревнований уроженец Москвы сыграет с Александром Бубликом.
24.06.2023 18:45
Теннис
автор: Сергей Иванов
Австралиец Де Минаур победил Руне и стал финалистом турнира в Лондоне
В финале его соперником может стать бывшая первая ракетка мира Алькарас.
24.06.2023 18:12
Теннис
автор: Александр Евграфов
Российская теннисистка Потапова не смогла пробиться в финал турнира в Бирмингеме
Российская теннисистка Потапова не смогла пробиться в финал турнира в Бирмингеме
Полуфинальная встреча продолжалась более двух часов.
24.06.2023 17:24
Теннис
автор: Александр Евграфов
Бублик победил Зверева и стал первым финалистом турнира в Галле
Его соперником в финале может стать россиянин Андрей Рублев.
24.06.2023 16:58
Теннис
автор: Александр Евграфов
Рахимова не смогла выйти в финал квалификации турнира в Истбурне, проиграв Беррейдж
Теннисный матч продлился 2 часа и 50 минут.
24.06.2023 16:39
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Екатерина Александрова сыграет с Петрой Квитовой в полуфинале турнира в Берлине
Екатерина Александрова сыграет с Петрой Квитовой в полуфинале турнира в Берлине
Матч между представительницами России и Чехии запланирован на сегодня, 24 июня, в 18:00 мск.
24.06.2023 15:32
Теннис
автор: Сергей Иванов
Крейчикова стала первой финалисткой турнира в Бирмингеме
Соперницей чешки может стать россиянка Анастасия Потапова.
24.06.2023 15:10
Теннис
автор: Александр Евграфов
Элина Аванесян уступила Донне Векич в четвертьфинале турнира в Берлине
Элина Аванесян уступила Донне Векич в четвертьфинале турнира в Берлине
Матч продолжался 1 час 33 минуты.
24.06.2023 13:15
Теннис
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.