Алькарас вышел в финал турнира в Лондоне, одержав победу над Кордой

Теннисист из Испании Карлос Алькарас стал финалистом турнира категории ATP-500, который проходит в Лондоне.

Отметим, что сегодня, 24 июня, третья ракетка мира обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

В прошедшей игре испанец оформил два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. У его соперника девять подач навылет, шесть двойных и один реализованных брейков из пяти.

Добавим, что в финале турнира Алькарас сыграет с представителем Австралии Алексом де Минауром.