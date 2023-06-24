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Екатерина Александрова проиграла Петре Квитовой и не смогла стать финалисткой турнира в Берлине

Уроженка Челябинска уступила своей сопернице в двух сетах.
Екатерина Александрова проиграла Петре Квитовой и не смогла стать финалисткой турнира в Берлине
24 июня 2023 20:04
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Чехии Петры Квитовой (3:6, 4:6) в полуфинальном матче турнира категории WTA-500 в Берлине.

Отметим, что встреча между спортсменками продолжалась 1 час 21 минуту. В прошедшей игре россиянка не оформила ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету ее соперницы четыре подачи навылет, четыре двойных и два реализованных брейка из шести.

В финале турнира Квитова сыграет с хорваткой Донной Векич, ранее обыгравшей Марию Саккари из Греции.

источник: «Советский спорт»
Екатерина Александрова проиграла Петре Квитовой и не смогла стать финалисткой турнира в Берлине
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