Екатерина Александрова проиграла Петре Квитовой и не смогла стать финалисткой турнира в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение от представительницы Чехии Петры Квитовой (3:6, 4:6) в полуфинальном матче турнира категории WTA-500 в Берлине.

Отметим, что встреча между спортсменками продолжалась 1 час 21 минуту. В прошедшей игре россиянка не оформила ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету ее соперницы четыре подачи навылет, четыре двойных и два реализованных брейка из шести.

В финале турнира Квитова сыграет с хорваткой Донной Векич, ранее обыгравшей Марию Саккари из Греции.