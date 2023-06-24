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Андрей Рублев поделился эмоциями от выхода в финал турнира в Галле

Решающая встреча соревнований состоится в воскресенье, 25 июня.
24 июня 2023 21:35
автор: Сергей Иванов

Теннисист из России Андрей Рублев подвел итоги полуфинального матча турнира категории ATP-500 в Галле.

Отметим, что сегодня, 24 июня, седьмая ракетка мира одержал победу над представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом со счетом 6:3, 6:4.

– Это прекрасное чувство. Это мой второй травяной финал. Я не ожидал, что сыграю в финале здесь в этом году. Это же трава, ты никогда не знаешь, что можно от нее ожидать. На этой неделе я в финале, поэтому я очень счастлив, – сказал Рублев после матча.

Добавим, что в финале турнира Рублев сыграет с Александром Бубликом из Казахстана. Встреча состоится 25 июня. Начало – в 15:00 мск.

Ранее теннисисты трижды играли между собой. Во всех матчах победителем становился россиянин.

источник: «Советский спорт»
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