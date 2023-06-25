Андрей Рублев проиграл Александру Бублику в финале турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублев в финале турнира в немецком Галле уступил представителю Казахстана Александру Бублику.

Отметим, что встреча завершилась поражением седьмой ракетки мира со счетом 3:6, 6:3, 3:6. Игра продлилась 1 час 36 минут.

Рублев за матч 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из четырех брейк-пойнтов.

На счету Бублика 21 эйс, 12 двойных и два брейка при шести возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Добавим, что теннисист из Казахстана выиграл второй титул в карьере. Ранее Александр побеждал в 2022 году на турнире в Монпелье.