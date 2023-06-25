Ольховский объяснил, почему Рублев потерпел поражение в финале турнира в Галле 

Двухкратный победитель турниров серии «Большого шлема» Андрей Ольховский подвел итоги финального матча травяного турнира категории ATP-500 в Галле, в котором российский теннисист Андрей Рублев проиграл представителю Казахстана Александру Бублику со счетом 3:6, 6:3, 3:6.

«Матч решился во втором гейме третьего сета, где Рублев вернулся со счета 15:40, справа очень легкая ошибка. Он очень собранно играл и без сумасшедших спадов. Травяное покрытие довольно специфическое. Бублик подавал рискованно, но чисто. На приеме очень сложно играть при таком покрытии. Поэтому Бублик особо опасен. Ты не понимаешь, что он будет делать. Нет одного ритма в игре», — приводит слова 57-летнего советского спортсмена «Спорт-Экспресс».

Добавим, что для Бублика этот трофей стал вторым в карьере. Он впервые выиграл соревнования ATP на траве. На счету Рублева 17 титулов ATP.