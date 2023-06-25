Блинкова обыграла Лисицки на старте турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Анна Блинкова нанесла поражение немке Сабине Лисицки в матче первого раунда турнира в Бад-Хомбурге.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:1, 7:5 в пользу 44-й ракетки мира.

Блинкова четыре подала навылет, допустила пять двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

На счету Лисицки - десять эйсов, восемь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Блинкова сыграет с победительницей Алисия Паркс (США) - Лейла Фернандес (Канада).