Рублев обратился к Бублику после поражения в финале турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублев оценил выступление своего соперника, представителя Казахстана, Александра Бублика на турнире категории ATP-500, который проходил в Галле (Германия).

Отметим, что в финальном матче 48-я ракетка мира обыграл российского оппонента со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

«Начну с того, что поздравлю Сашу с невероятной неделей, ты всегда был талантливым теннисистом. Если ты хочешь стать лучше, стабильнее, каким был на этой неделе, то все зависит от тебя. Хочу поздравить твою команду и семью. Выигрывать титул перед родными — это всегда нечто особенное. Надеюсь, ты и дальше будешь хорошо выступать», – заявил Рублев в послематчевом интервью.

Добавим, что Бублик впервые в своей карьере выиграл травяной турнир ATP. В прошлом году он завоевал свой первый трофей в Монпелье.