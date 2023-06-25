Самсонова обыграла Томову в матче первого круга на турнире в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова нанесла поражение представительнице Болгарии Виктории Томовой в матче первого круга турнира в Бад-Хомбурге.

Игра завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу 15-й ракетки мира.

Самсонова восемь раз подала навылет, реализовала три брейк-пойнта из пяти и допустила шесть двойных ошибок.

На счету Томовой нет ни одного эйса. Представительница Болгарии совершила три двойные ошибки.

Во втором круге Самсонова встретится с победительницей встречи Линда Носкова (Чехия) - Катерина Байндль (Украина).