«Сейчас результат кажется катастрофой». Рублев - о поражении в финале турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался относительно поражения в решающем турнире в немецком Галле.

Напомним, что 25-летний не смог завоевать титул, уступив в трех сетах Александру Бублику из Казахстана.

«Когда я дошел до финала, конечно, хотелось выиграть. Сейчас результат кажется катастрофой, но на самом деле это было хорошее выступление для меня», — цитирует пресс-служба ATP.

Добавим, что в текущем сезоне Андрей пять раз выходил в финалы турниров, но одержал победу лишь в одном. В апреле россиянин выиграл «Мастерс» в Монте-Карло.