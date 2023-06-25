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«Сейчас результат кажется катастрофой». Рублев - о поражении в финале турнира в Галле

Соревнования завершились в воскресенье, 25 июня.
«Сейчас результат кажется катастрофой». Рублев - о поражении в финале турнира в Галле
25 июня 2023 22:17
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался относительно поражения в решающем турнире в немецком Галле.

Напомним, что 25-летний не смог завоевать титул, уступив в трех сетах Александру Бублику из Казахстана.

«Когда я дошел до финала, конечно, хотелось выиграть. Сейчас результат кажется катастрофой, но на самом деле это было хорошее выступление для меня», — цитирует пресс-служба ATP.

Добавим, что в текущем сезоне Андрей пять раз выходил в финалы турниров, но одержал победу лишь в одном. В апреле россиянин выиграл «Мастерс» в Монте-Карло.

источник: ATP
«Сейчас результат кажется катастрофой». Рублев - о поражении в финале турнира в Галле
«Сейчас результат кажется катастрофой». Рублев - о поражении в финале турнира в Галле
Соревнования завершились в воскресенье, 25 июня.
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