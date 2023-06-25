ATP уменьшила штраф Ассоциации лаун-тенниса Великобритании за недопуск россиян на Уимблдон-2022

ATP смягчила наказание Ассоциации лаун-тенниса Великобритании.

Напомним, что в декабре прошлого года организацию оштрафовали за недопуск российских и белорусских на Уимблдон и другие турниры под эгидой LTA. Ассоциации лаун-тенниса Великобритании должна была заплатить 1 млн евро.

В марте организация разрешила российским теннисистам участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

Как сообщает BBC, сумма штрафа уменьшена 500 тысяч евро, остальное вернет ATP.

В этом году россияне могут сыграть на Уимблдоне.