Медведев остался третьей ракеткой мира, Алькарас возглавил рейтинг ATP

Испанский теннисист Карлос Алькарас вернулся на первое место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, чья версия опубликована на официальном сайте организации.

Алькарас, победивший на минувшей неделе на турнире в Лондоне, набрал 7675 очков и обошел серба Новака Джоковича, у которого 7595. Россиянин Даниил Медведев остался на третьей строчке с 5890 очками.

Андрей Рублев остался на седьмом месте, Карен Хачанов – на 11-м. В сотне лучших еще трое россиян. Аслан Карацев опустился на 47-ю строчку, Роман Сафиуллин поднялся на 93-е место, Александр Шевченко занимает 97-е место.