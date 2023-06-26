Женская теннисная ассоциация представила Грачеву как французскую теннисистку

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила бывшую россиянку Варвару Грачеву как представительницу Франции. Соответствующие изменения внесены в профиль спортсменки на официальном сайте организации.

В конце марта Грачева объявила о решении сменить российское гражданство на французское, а также о своей готовности представлять Францию на международных соревнованиях. 22-летняя Грачева является 43-й ракеткой мира. В своей карьере она не выигрывала турниры WTA.

Ранее агент теннисистки заявил, что она получила французское гражданство.