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Россиянка Аванесян поднялась на 18 позиций в чемпионской гонке WTA

Четвертьфиналистка турнира в Берлине улучшила свои позиции.
26 июня 2023 08:35
автор: Александр Евграфов

Российская теннисистка Элина Аванесян поднялась на 18 позиций в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) и занимает 61-е место. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Аванесян не смогла пробиться в основную сетку травяного турнира в Берлине, однако была приглашена в число участников в качестве «лаки лузера» и дошла до четвертьфинала.

Лучшая из россиянок Вероника Кудерметова уступила одну позицию и занимает 10-е место. Другие представительницы России расположились следующим образом: Анастасия Потапова - 18-я, Екатерина Александрова - 19-я, Дарья Касаткина – 21-я, Людмила Самсонова – 26-я, Анна Блинкова – 39-я, Анастасия Павлюченкова – 47-я, Анна Калинская – 59-я, Камилла Рахимова – 73-я, Мирра Андреева – 90-я.

Лидирует в чемпионской гонке белорусская теннисистка Арина Соболенко.

источник: WTA
Россиянка Аванесян поднялась на 18 позиций в чемпионской гонке WTA
Четвертьфиналистка турнира в Берлине улучшила свои позиции.
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