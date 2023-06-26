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Российские теннисистки не вошли в десятку лучших в мире в рейтинге WTA

Тем не менее, в топ-100 каждая десятая теннисистка – россиянка.
26 июня 2023 08:50
автор: Александр Евграфов

Российские теннисистки не смогли пробиться в десятку лучших по итогам обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованного на сайте организации.

Лучшая из россиянок Дарья Касаткина находится на 11-м месте. Кудерметова стала ближе к топ-10, поднявшись на 12-е место.

Екатерина Александрова и Анастасия Потапова поменялись местами в рейтинге и занимают 21-е и 22-е места соответственно, Анна Блинкова поднялась на 39-е место, Анна Калинская на 57-е.

Самый большой прогресс на неделе продемонстрировала Элина Аванесян, поднявшаяся на 17 мест и ставшая теперь 64-й. Камилла Рахимова занимает 70-ю строчку, Диана Шнайдер – 98-ю.

Возглавляет рейтинг представительница Польши Ига Швентек.

источник:
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