Российские теннисистки не вошли в десятку лучших в мире в рейтинге WTA

Российские теннисистки не смогли пробиться в десятку лучших по итогам обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованного на сайте организации.

Лучшая из россиянок Дарья Касаткина находится на 11-м месте. Кудерметова стала ближе к топ-10, поднявшись на 12-е место.

Екатерина Александрова и Анастасия Потапова поменялись местами в рейтинге и занимают 21-е и 22-е места соответственно, Анна Блинкова поднялась на 39-е место, Анна Калинская на 57-е.

Самый большой прогресс на неделе продемонстрировала Элина Аванесян, поднявшаяся на 17 мест и ставшая теперь 64-й. Камилла Рахимова занимает 70-ю строчку, Диана Шнайдер – 98-ю.

Возглавляет рейтинг представительница Польши Ига Швентек.