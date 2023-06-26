В десятке лучших теннисистов чемпионской гонки ATP остались трое россиян

Три российских теннисиста остались в десятке лучших чемпионской гонки ATP, обновленный рейтинг которой опубликован на сайте организации.

Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, находящийся на третьем месте, Андрей Рублев занимает шестую строчку, Карен Хачанов – 10-ю.

Аслан Карацев занимает 42-е место, Александр Шевченко – 66-е, Роман Сафиуллин – 95-е, Павел Котов – 98-е.

Лидерство в гонке продолжает удерживать серб Новак Джокович, однако его преследователь Карлос Алькарас, победивший на турнире в Лондоне, сократил свое отставание до 70 очков.