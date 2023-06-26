«Лично для меня номер один». Хачанов назвал теннисиста, на которого старается равняться

Серебряный призер Олимпийских игр в теннисе Карен Хачанов назвал теннисиста, которого считает лучшим в истории и старается брать с него пример.

«Лично для меня номер один - это Роджер Федерер. У него все сложилось: великолепный игрок, семьянин, отлично выглядит, остроумен. Не знаю ни одного человека, у кого были бы какие-то претензии к швейцарцу. Все воспринимают его однозначно позитивно», - приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Напомним, Федерер завершил спортивную карьеру в 2022 году в возрасте 41 года.

На его счету 103 титула, из них 20 - на турнирах «Большого Шлема». По этому показателю его превзошли только Новак Джокович и Рафаэль Надаль.