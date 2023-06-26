Российский теннисист Котов не получил визу для участия в Уимблдоне

Российский теннисист Павел Котов снялся с квалификации Уимблодонского турнира из-за проблем с визой, сообщается в заявочном листе турнира.

Место россиянина, который является 116-й ракеткой мира, в квалификации занял Хуан Пабло Фикович из Аргентины, занимающий 243-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее сообщалось, что третий турнир Большого шлема в сезоне пропустит другой российский теннисист Карен Хачанов, который снялся из-за травмы спины.

Квалификация Уимблдона пройдет с 26 по 29 июня.