ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Российский теннисист Котов не получил визу для участия в Уимблдоне

Ранее власти Великобритании обещали не препятствовать спортсменам в получении виз.
26 июня 2023 13:09
автор: Александр Евграфов

Российский теннисист Павел Котов снялся с квалификации Уимблодонского турнира из-за проблем с визой, сообщается в заявочном листе турнира.

Место россиянина, который является 116-й ракеткой мира, в квалификации занял Хуан Пабло Фикович из Аргентины, занимающий 243-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее сообщалось, что третий турнир Большого шлема в сезоне пропустит другой российский теннисист Карен Хачанов, который снялся из-за травмы спины.

Квалификация Уимблдона пройдет с 26 по 29 июня.

источник: Wimbledon
Российский теннисист Котов не получил визу для участия в Уимблдоне
Ранее власти Великобритании обещали не препятствовать спортсменам в получении виз.
26.06.2023 13:09
Теннис
автор: Александр Евграфов
«Лично для меня номер один». Хачанов назвал теннисиста, на которого старается равняться
Россиянин проводит достаточно успешный сезон.
26.06.2023 09:44
Теннис
автор: Александр Шульгин
В десятке лучших теннисистов чемпионской гонки ATP остались трое россиян
Лидерство продолжает удерживать Джокович
26.06.2023 09:12
Теннис
автор: Александр Евграфов
Российские теннисистки не вошли в десятку лучших в мире в рейтинге WTA
Тем не менее, в топ-100 каждая десятая теннисистка – россиянка.
26.06.2023 08:50
Теннис
автор: Александр Евграфов
Россиянка Аванесян поднялась на 18 позиций в чемпионской гонке WTA
Россиянка Аванесян поднялась на 18 позиций в чемпионской гонке WTA
Четвертьфиналистка турнира в Берлине улучшила свои позиции.
26.06.2023 08:35
Теннис
автор: Александр Евграфов
Женская теннисная ассоциация представила россиянку Грачеву как французскую теннисистку
Женская теннисная ассоциация представила россиянку Грачеву как французскую теннисистку
Спортсменка является 43-й ракеткой мира.
26.06.2023 08:22
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев остался третьей ракеткой мира, Алькарас возглавил рейтинг ATP
Медведев остался третьей ракеткой мира, Алькарас возглавил рейтинг ATP
В сотне лучших еще пять российских теннисистов.
26.06.2023 08:06
Теннис
автор: Александр Евграфов
ATP уменьшила штраф Ассоциации лаун-тенниса Великобритании за недопуск россиян на Уимблдон-2022
Ближайший турнир стартует 3 июля.
25.06.2023 23:34
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
«Сейчас результат кажется катастрофой». Рублев - о поражении в финале турнира в Галле
«Сейчас результат кажется катастрофой». Рублев - о поражении в финале турнира в Галле
Соревнования завершились в воскресенье, 25 июня.
25.06.2023 22:17
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Самсонова обыграла Томову в матче первого круга на турнире в Бад-Хомбурге
Самсонова обыграла Томову в матче первого круга на турнире в Бад-Хомбурге
Спортсменки провели на корте 1 час 16 минут.
25.06.2023 21:15
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.