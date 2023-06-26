Сафиуллин обыграл Шелбайха в матче первого круга турнира на Мальорке

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл представителя Иордании Абедаллу Шелбайха в матче первого круга турнира на Мальорке.

Встреча завершилась победой российского теннисиста в двух сетах со счётом 6:1, 6:4.

Сафиуллин совершил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейка из семи заработанных.

На счету Шелбайха три подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт при двух попытках.

Во втором круге Сафиуллин сыграет с лучшим в противостоянии Бернабе Сапата-Миральес (Испания) - Ллойд Джордж Харрис (ЮАР).