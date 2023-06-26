ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сафиуллин обыграл Шелбайха в матче первого круга турнира на Мальорке

Продолжительность встречи составила 1 час и 28 минут.
26 июня 2023 15:16
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл представителя Иордании Абедаллу Шелбайха в матче первого круга турнира на Мальорке.

Встреча завершилась победой российского теннисиста в двух сетах со счётом 6:1, 6:4.

Сафиуллин совершил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейка из семи заработанных.

На счету Шелбайха три подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт при двух попытках.

Во втором круге Сафиуллин сыграет с лучшим в противостоянии Бернабе Сапата-Миральес (Испания) - Ллойд Джордж Харрис (ЮАР).

источник: «Советский спорт»
Сафиуллин обыграл Шелбайха в матче первого круга турнира на Мальорке
Продолжительность встречи составила 1 час и 28 минут.
26.06.2023 15:16
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Рыбакина снялась с последнего турнира перед Уимблдоном
Теннисистка занимает третье место в рейтинге WTA.
26.06.2023 14:27
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Российский теннисист Котов не получил визу для участия в Уимблдоне
Ранее власти Великобритании обещали не препятствовать спортсменам в получении виз.
26.06.2023 13:09
Теннис
автор: Александр Евграфов
«Лично для меня номер один». Хачанов назвал теннисиста, на которого старается равняться
Россиянин проводит достаточно успешный сезон.
26.06.2023 09:44
Теннис
автор: Александр Шульгин
В десятке лучших теннисистов чемпионской гонки ATP остались трое россиян
Лидерство продолжает удерживать Джокович
26.06.2023 09:12
Теннис
автор: Александр Евграфов
Российские теннисистки не вошли в десятку лучших в мире в рейтинге WTA
Тем не менее, в топ-100 каждая десятая теннисистка – россиянка.
26.06.2023 08:50
Теннис
автор: Александр Евграфов
Россиянка Аванесян поднялась на 18 позиций в чемпионской гонке WTA
Россиянка Аванесян поднялась на 18 позиций в чемпионской гонке WTA
Четвертьфиналистка турнира в Берлине улучшила свои позиции.
26.06.2023 08:35
Теннис
автор: Александр Евграфов
Женская теннисная ассоциация представила россиянку Грачеву как французскую теннисистку
Женская теннисная ассоциация представила россиянку Грачеву как французскую теннисистку
Спортсменка является 43-й ракеткой мира.
26.06.2023 08:22
Теннис
автор: Александр Евграфов
Медведев остался третьей ракеткой мира, Алькарас возглавил рейтинг ATP
Медведев остался третьей ракеткой мира, Алькарас возглавил рейтинг ATP
В сотне лучших еще пять российских теннисистов.
26.06.2023 08:06
Теннис
автор: Александр Евграфов
ATP уменьшила штраф Ассоциации лаун-тенниса Великобритании за недопуск россиян на Уимблдон-2022
Ближайший турнир стартует 3 июля.
25.06.2023 23:34
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.