Россиянка Варвара Грачева выиграла свой первый матч в качестве французской теннисистки

Теннисистка Варвара Грачева, недавно ставшая гражданкой Франции, одержала дебютную победу после смены российского гражданства.

Отметим, что на старте турнира в Бад-Хомбурге 22-летняя спортсменка одолела представительницу Румынии Жаклин Кристьян со счетом 6:2, 6:1.

Победительница три раза подала навылет , допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету ее соперницы – один эйс, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

Напомним, что Грачева получила французский паспорт 5 июня. В следующем раунде соревнований новоиспеченная француженка проведет матч против итальянской теннисистки Сары Эррани.