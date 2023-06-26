Россиянка Варвара Грачева выиграла свой первый матч в качестве французской теннисистки

Теннисистка Варвара Грачева, недавно ставшая гражданкой Франции, одержала дебютную победу после смены российского гражданства.
Отметим, что на старте турнира в Бад-Хомбурге 22-летняя спортсменка одолела представительницу Румынии Жаклин Кристьян со счетом 6:2, 6:1.
Победительница три раза подала навылет , допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.
На счету ее соперницы – один эйс, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.
Напомним, что Грачева получила французский паспорт 5 июня. В следующем раунде соревнований новоиспеченная француженка проведет матч против итальянской теннисистки Сары Эррани.
источник: «Советский спорт»