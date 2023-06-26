Организаторы Уимблдона внесли дополнительные требования для допуска российских теннисистов

Организаторы Уимблдона обозначили для российских теннисистов дополнительные требования, согласно которым спортсмены обязаны предоставить доказательства разрыва соглашений с компаниями санкционного списка или предприятиями, владельцы которых находятся под санкциями. Об этом сообщает BBC Russian.

«Правила были ужесточены с учетом интересов россиянки Вероники Кудерметовой. Ее спонсирует один из нефтегазовых гигантов страны — компания «Татнефть», которая в прошлом году оказалась под санкциями Европейского союза. Она носила логотип «Татнефти» на груди во время женского WTA Tour и, возможно, забыла убрать его», – пишет британское издание.

Напомним, что в 2022 году российские теннисисты были отстранены от британского турнира «Большого шлема». В нынешнем году руководство Уимблдона допустило атлетов из России до соревнований в нейтральном статусе.

Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.