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Организаторы Уимблдона внесли дополнительные требования для допуска российских теннисистов

Основной этап турнира стартует в начале июля текущего года. 
Организаторы Уимблдона внесли дополнительные требования для допуска российских теннисистов
26 июня 2023 17:34
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Организаторы Уимблдона обозначили для российских теннисистов дополнительные требования, согласно которым спортсмены обязаны предоставить доказательства разрыва соглашений с компаниями санкционного списка или предприятиями, владельцы которых находятся под санкциями. Об этом сообщает BBC Russian.

«Правила были ужесточены с учетом интересов россиянки Вероники Кудерметовой. Ее спонсирует один из нефтегазовых гигантов страны — компания «Татнефть», которая в прошлом году оказалась под санкциями Европейского союза. Она носила логотип «Татнефти» на груди во время женского WTA Tour и, возможно, забыла убрать его», – пишет британское издание.

Напомним, что в 2022 году российские теннисисты были отстранены от британского турнира «Большого шлема». В нынешнем году руководство Уимблдона допустило атлетов из России до соревнований в нейтральном статусе.

Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.

источник: Русская служба BBC
Организаторы Уимблдона внесли дополнительные требования для допуска российских теннисистов
Организаторы Уимблдона внесли дополнительные требования для допуска российских теннисистов
Основной этап турнира стартует в начале июля текущего года. 
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