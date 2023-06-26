Касаткина одержала победу над украинкой Калининой в первом круге турнира в Истбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Истбурне (Великобритания).

Отметим, что на старте соревнований 11-ракетка мира победила представительницу Украины Ангелину Калинину со счетом 6:3, 6:1.

26-летняя победительница три раза подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

На счету украинской оппонентки – три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

Добавим, что в следующем раунде турнира Касаткина встретится с чешской теннисисткой, экс-первой ракеткой мира, Каролиной Плишковой.