Украинка Калинина не пожала руку россиянке Дарье Касаткиной после поражения на турнире в Истбурне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не стала обмениваться рукопожатиями с представительницей России Дарьей Касаткиной после их очного матча в первом круге травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

Отметим, что в прошедшей игре 26-летняя украинка потерпела поражение от 11-й ракетки мира со счетом 3:6, 1:6.

После завершения матча спортсменки направились к вышке судьи, пожали руку арбитру, однако проигнорировали друг друга и отправились на свои скамейки.

Добавим, что во втором круге турнира в Великобритании Касаткина встретится с бывшей первой мировой ракеткой, чешской теннисисткой Каролиной Плишковой. Матч состоится в среду, 28 июня.