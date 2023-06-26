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Украинка Калинина не пожала руку россиянке Дарье Касаткиной после поражения на турнире в Истбурне

Встреча спортсменок завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу первой ракетки России.
26 июня 2023 19:54
автор: Глеб Шевяков

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не стала обмениваться рукопожатиями с представительницей России Дарьей Касаткиной после их очного матча в первом круге травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

Отметим, что в прошедшей игре 26-летняя украинка потерпела поражение от 11-й ракетки мира со счетом 3:6, 1:6.

После завершения матча спортсменки направились к вышке судьи, пожали руку арбитру, однако проигнорировали друг друга и отправились на свои скамейки.

Добавим, что во втором круге турнира в Великобритании Касаткина встретится с бывшей первой мировой ракеткой, чешской теннисисткой Каролиной Плишковой. Матч состоится в среду, 28 июня.

источник: «Советский спорт»
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