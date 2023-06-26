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Стали известны соперницы российских теннисисток на квалификационном этапе Уимблдона

Матчи основной сетки британского турнира «Большого шлема» стартуют 3 июля.
26 июня 2023 21:00
автор: Глеб Шевяков

Российские теннисистки узнали своих оппоненток в первом круге квалификации Уимблдона. Расписание матчей опубликовала пресс-служба турнира.

Отметим, что Элина Аванесян сыграет против представительницы Мексики Фернанды Контрерас Гомес. Мирра Андреева проведет матч с испанской теннисисткой Росой Висенс Мас, а ее сестра, Эрика встретится со словенкой Далилой Якупович. Вера Звонарева изначально будет бороться за выход в основную сетку соревнований с бразильской соперницей Лаурой Пигосси, Анастасия Захарова – с японкой Нао Хибино.

Остальные матчи первого раунда для российских теннисисток выглядят следующим образом:

Диана Шнайдер – Лив Ховд (США)

Мария Тимофеева – Чжосюань Бай (Китай)

Дарья Астахова – Тамара Зиданшек (Словения)

Добавим, что основной этап турнира серии «Большого шлема» начнется 3 июля. Победительницей Уимблдона прошлого сезона в одиночном разряде является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

источник: «Уимблдон»
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