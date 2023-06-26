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Российская теннисистка заступилась за бывшую соотечественницу, сменившую гражданство

Спортсменка заявила, что все равно будет болеть за подругу.
26 июня 2023 21:11
автор: Александр Шульгин

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова прокомментировала смену гражданства своей бывшей соотечественницей Варварой Грачевой.

«Я желаю удачи Варваре. Уверена, что ей непросто далось это решение. Все равно мы будем болеть за нее и поддерживать как нашу теннисистку. Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что она сменила гражданство и будет теперь выступать под другим флагом», - приводит слова Пивоваровой Газета.Ru.

Напомним, ранее стало известно о том, что теперь Грачева будет выступать за Францию.

Российские и белорусские теннисисты допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе и только в индивидуальных турнирах.

источник: «Газета.Ru»
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