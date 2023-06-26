Хачанов бросил камень в огород футболистов: им не надо тренировать выносливость

Серебряный призер Олимпийских игр в теннисе Карен Хачанов сравнил тренировки в своем виде спорта с футбольными.

«Надо тренировать абсолютно все. Например, в футболе ты в основном делаешь те упражнения, которые нужны для твоей позиции. Форвардам не надо много тренировать выносливость, им гораздо важнее делать классные рывки. У нас же матч может длиться 80 минут, а может пять часов на Большом шлеме», - приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Напомним, в текущем сезоне Хачанов доходил до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.

Ранее теннисист заявил, что пропустит Уимблдон в связи с проблемами со здоровьем.