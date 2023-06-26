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Агент Медведева рассказал, повлияют ли новые требования Уимблдона на допуск его клиента к турниру 

Теннисные матчи основной сетки соревнований серии «Большого шлема» начнутся в начале июля.
26 июня 2023 23:43
автор: Глеб Шевяков

Спортивный агент Лев Кассиль, представляющий интересы российского теннисиста Даниила Медведева, прокомментировал новость по поводу новых требований к спортсменам из России от организаторов Уимблдона.

Ранее появилась информация, что руководители соревнований внесли новые поправки в регламент, согласно которым российские атлеты обязаны разорвать все контракты с компаниями, которые находятся под европейскими санкциями.

«Не могу это прокомментировать. Однако в случае, если от российских теннисистов потребуют разорвать соглашения, то нашим клиентам это не грозит — у них нет контрактов со спонсорами, которые находятся под санкциями», — приводит слова агента Sport24.ru.

Добавим, что в прошлом году российские теннисисты были отстранены от британского турнира «Большого шлема». Весной текущего года руководство Уимблдона допустило атлетов из России до соревнований в нейтральном статусе. Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.

источник: Sport24.ru
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