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Соболенко раскрыла правду о старте карьеры на родине: в Беларуси в теннисистку никто не верил

Сейчас спортсменка добралась до второй строчки мирового рейтинга.
26 июня 2023 23:58
автор: Александр Шульгин

Вторая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что в начале карьеры в нее не верил практически никто из белорусских тренеров.

«В Беларуси в меня никто не верил. Мне говорили, что я глупая, ни на что не годная, что я ничего не умею делать, кроме как сильно бить. Но мне на самом деле все равно. Я шла своим путём. Посыл от некоторых тренеров шел такой: ты отстой. Не могу объяснить почему, но я ничего не слушала. Должно быть, это что-то во мне, в моей ДНК, в характере. Я всегда боролась и была достаточно сильна, чтобы выдержать все это», — приводит слова Соболенко L’Équipe.

Напомним, белорусская теннисистка стала героиней июньского номера премтижного французского журнала.

В настоящее время Соболенко в мировом женском рейтинге уступает только полячке Иге Швентек.

источник: L'Equipe
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