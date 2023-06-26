Соболенко раскрыла правду о старте карьеры на родине: в Беларуси в теннисистку никто не верил

Вторая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что в начале карьеры в нее не верил практически никто из белорусских тренеров.

«В Беларуси в меня никто не верил. Мне говорили, что я глупая, ни на что не годная, что я ничего не умею делать, кроме как сильно бить. Но мне на самом деле все равно. Я шла своим путём. Посыл от некоторых тренеров шел такой: ты отстой. Не могу объяснить почему, но я ничего не слушала. Должно быть, это что-то во мне, в моей ДНК, в характере. Я всегда боролась и была достаточно сильна, чтобы выдержать все это», — приводит слова Соболенко L’Équipe.

Напомним, белорусская теннисистка стала героиней июньского номера премтижного французского журнала.

В настоящее время Соболенко в мировом женском рейтинге уступает только полячке Иге Швентек.