Вторая российская теннисистка снялась с квалификации Уимблдона из-за изменения расписания

Российская теннисистка Полина Кудерметова, являющаяся 145-й ракеткой мира, снялась с квалификации Уимблдона, сообщает пресс-служба турнира.

В заявочных листах третьего в сезоне турнира Большого шлема причиной указано изменение расписания. Ранее по этой же причине с соревнований снялась еще одна российская теннисистка Марина Мельникова. Из-за проблем с визой не сможет принять участие в турнире Павел Котов.

20-летняя Полина Кудерметова на турнире категории WTA-500 в Берлине вышла в основную сетку соревнований, пройдя два этапа квалификации, и в первом круге проиграла третьей ракетке мира из Казахстана Елене Рыбакиной.

Матчи основной сетки Уимблдонского турнира состоятся с 3 по 16 июля.