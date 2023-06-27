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Касаткина о событиях в России: к сожалению, мы вынуждены жить по такому сценарию, я не вижу конца

Теннисистка является уроженкой Тольятти.
27 июня 2023 10:46
автор: Александр Шульгин

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала последние события, происходившие на территории России.

«Моя семья, мои родители всё ещё в России. Как вы можете видеть, в последние дни там творится полный бардак. Конечно, я волнуюсь. К сожалению, мы вынуждены жить по такому сценарию, это часть нашей жизни. Приходится просто следить за новостями. Честно говоря, я пока не вижу конца», - приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Напомним, накануне Касаткина в первом круге турнира в Истбурне обыграла представительницу Украины Ангелину Калинину (6:3, 6:1).

После завершения матча спортсменки направились к вышке судьи, пожали руку арбитру, однако проигнорировали друг друга и отправились на свои скамейки.

Добавим, что во втором круге турнира в Великобритании Касаткина встретится с бывшей первой мировой ракеткой, чешской теннисисткой Каролиной Плишковой. Матч состоится в среду, 28 июня.

источник: WTA
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