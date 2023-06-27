Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй раунд квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева со счетом 6:3, 6:1 победила испанку Росу Висенс Мас в первом раунде квалификации Уимблдона.

Матч длился 1 час 18 минут. По его ходу Андреева не подавала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из десяти.

На счету Мас один эйс, две двойные, испанка не сделала ни одного брейка, хотя имела два возможности выиграть гейм чужой подаче.

В следующем раунде квалификации Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между мексиканкой Марселой Сакариас и француженкой Хлоэ Паке.