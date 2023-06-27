ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй раунд квалификации Уимблдона

На старте отбора отечественному дарованию пришлось играть с испанкой Мас.
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй раунд квалификации Уимблдона
27 июня 2023 15:58
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева со счетом 6:3, 6:1 победила испанку Росу Висенс Мас в первом раунде квалификации Уимблдона.

Матч длился 1 час 18 минут. По его ходу Андреева не подавала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из десяти.

На счету Мас один эйс, две двойные, испанка не сделала ни одного брейка, хотя имела два возможности выиграть гейм чужой подаче.

В следующем раунде квалификации Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между мексиканкой Марселой Сакариас и француженкой Хлоэ Паке.

источник: «Советский спорт»
Касаткина о событиях в России: к сожалению, мы вынуждены жить по такому сценарию, я не вижу конца
Теннисистка является уроженкой Тольятти.
27.06.2023 10:46
Теннис
автор: Александр Шульгин
Вторая российская теннисистка снялась с квалификации Уимблдона из-за изменения расписания
Организаторы турнира не стали уточнять подробности снятия спортсменок.
27.06.2023 10:31
Теннис
автор: Александр Евграфов
Соболенко раскрыла правду о старте карьеры на родине: в Беларуси в теннисистку никто не верил
Сейчас спортсменка добралась до второй строчки мирового рейтинга.
26.06.2023 23:58
Теннис
автор: Александр Шульгин
Агент Медведева рассказал, повлияют ли новые требования Уимблдона на допуск его клиента к турниру 
Теннисные матчи основной сетки соревнований серии «Большого шлема» начнутся в начале июля.
26.06.2023 23:43
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Хачанов бросил камень в огород футболистов: им не надо тренировать выносливость
Спортсмен перечислил свои трудности, с которыми не сталкиваются представители спорта номер один.
26.06.2023 21:46
Теннис
автор: Александр Шульгин
Российская теннисистка заступилась за бывшую соотечественницу, сменившую гражданство
Спортсменка заявила, что все равно будет болеть за подругу.
26.06.2023 21:11
Теннис
автор: Александр Шульгин
Стали известны соперницы российских теннисисток на квалификационном этапе Уимблдона
Матчи основной сетки британского турнира «Большого шлема» стартуют 3 июля.
26.06.2023 21:00
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Украинка Калинина не пожала руку россиянке Дарье Касаткиной после поражения на турнире в Истбурне
Встреча спортсменок завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу первой ракетки России.
26.06.2023 19:54
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Касаткина одержала победу над украинкой Калининой в первом круге турнира в Истбурне
Касаткина одержала победу над украинкой Калининой в первом круге турнира в Истбурне
Россиянка одолела свою соперницу с крупным счетом за 1 час и 15 минут.
26.06.2023 18:53
Теннис
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.